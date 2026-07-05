Informations pratiques

Beaux

Vide Grenier

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez chiner et faire de belles trouvailles toute la journée jusqu’à 17h ! Pour les exposants Les placiers vous accueilleront et vous indiqueront votre emplacement. Tarif 1€ le mètre. Restauration sur place.

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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47

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English :

Come browse and discover some great finds all day long until 5 p.m.! For vendors: The ushers will welcome you and show you to your spot. Price: 1? per meter. Food available on site.

L’événement Vide Grenier Beaux a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire