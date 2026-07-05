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AGENDA · Beaux

Marché Artisanal des Arts de Beaux Beaux

samedi 8 août 2026 · Beaux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
43200 Beaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Beaux

Marché Artisanal des Arts de Beaux

Salle Polyvalente Beaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Rencontrez nos artisans d’art et créateurs passionnés. Des démonstrations seront proposées avec les vitraux L’UniVerre d’Aly, la marqueterie de paille, la vannerie, la pyrogravure, les sculptures sur bois au couteau… Restauration sur place.
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Salle Polyvalente Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 07 10 47 

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English :

Meet our passionate artisans and creators. There will be demonstrations featuring Aly’s L’UniVerre stained glass, straw marquetry, basket weaving, pyrography, and wood carving with a knife… Food available on site.

L’événement Marché Artisanal des Arts de Beaux Beaux a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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