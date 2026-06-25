Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne route de Malataverne Beaux

Informations pratiques

Beaux

Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne

route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne. Organisé par les Amis de la Chapelle. Réservation recommandée.

.

route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 03 12 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laurent Penalva performs Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations at the Malataverne Chapel. Organized by the Friends of the Chapel. Reservations are recommended.

L’événement Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne Beaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire