Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne route de Malataverne Beaux
samedi 18 juillet 2026 · route de Malataverne · Beaux
Informations pratiques
Beaux
Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne
route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne. Organisé par les Amis de la Chapelle. Réservation recommandée.
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route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 03 12 88
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English :
Laurent Penalva performs Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations at the Malataverne Chapel. Organized by the Friends of the Chapel. Reservations are recommended.
L’événement Concert Laurent Penalva joue les Variations Goldberg de Jean Sébastien Bach à la chapelle de Malataverne Beaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire