Concert de Piano de Francesco ATTESTI Espace Pierre Dac (La Comète) Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Concert de Piano de Francesco ATTESTI

Espace Pierre Dac (La Comète) 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Tout public

Le Rotary Club de Châlons-en-Champagne organise un concert caritatif à l’Espace Pierre Dac avec le pianiste italien Francesco Attesti, artiste de renommée internationale.

Ce projet s’inscrit dans une action en faveur de la restauration du retable de l’église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne en proposant un événement musical de qualité, au service d’un projet patrimonial clairement identifié. .

Espace Pierre Dac (La Comète) 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Concert de Piano de Francesco ATTESTI

L’événement Concert de Piano de Francesco ATTESTI Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne