UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlons-en-Champagne

Concert de Piano de Francesco ATTESTI Espace Pierre Dac (La Comète) Châlons-en-Champagne

vendredi 16 octobre 2026 · Espace Pierre Dac (La Comète) · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Pierre Dac (La Comète)
Adresse
5 Rue des Fripiers
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Châlons-en-Champagne

Concert de Piano de Francesco ATTESTI

Espace Pierre Dac (La Comète) 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Tout public
Le Rotary Club de Châlons-en-Champagne organise un concert caritatif à l’Espace Pierre Dac avec le pianiste italien Francesco Attesti, artiste de renommée internationale.

Ce projet s’inscrit dans une action en faveur de la restauration du retable de l’église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne en proposant un événement musical de qualité, au service d’un projet patrimonial clairement identifié.   .

Espace Pierre Dac (La Comète) 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Piano de Francesco ATTESTI

L’événement Concert de Piano de Francesco ATTESTI Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)