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Exposition Fady Ferhi Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Exposition Fady Ferhi Office de Tourisme Châlons-en-Champagne lundi 27 avril 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 3 Quai des Arts

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Exposition Fady Ferhi

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 13:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-04-27

Tout public
Fady Ferhi, artiste peintre.   .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

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English : Exposition Fady Ferhi

L’événement Exposition Fady Ferhi Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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