Foire de Châlons, Parc des expositions, Châlons-en-Champagne (51), Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Foire de Châlons Mercredi 2 septembre, 10h00 Parc des expositions, Châlons-en-Champagne (51) Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:30:00+02:00

Les Chambres d’agriculture en partenariat avec Bioeconomy For Change, vous invitent à une conférence dédiée à la bioéconomie et à la santé des sols agricoles.

Organisée dans le cadre du Village de la Bioéconomie à la Foire de Châlons, cette rencontre réunira experts et acteurs du territoire pour échanger autour des enjeux de la biomasse, des sols agricoles et des transitions au service d’une agriculture durable.

Bien qu’inscrite dans la programmation du Village de la Bioéconomie, la conférence se déroulera en Salle Millésime – Espace Congrès, à proximité du Hall 1 de la Foire de Châlons.

Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

Parc des expositions, Châlons-en-Champagne (51) Avenue du président Roosevelt Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ta-djLHG7EqfDlsZAWWbqOpFsOxbrP1FhZflnwfVLIZUNExUVVlLMVVOMVNFV1cySUZLM1JNMkVBRC4u »}]

Dans le cadre du Village de la Bioéconomie, participez à une conférence consacrée à la bioéconomie et à la santé des sols agricoles, le mercredi 2 septembre à la Foire de Châlons.

Région Grand Est