Concert de poche : Famous Barbershop Standards Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert de poche : Famous Barbershop Standards Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 23 juin 2026.
Salle Olivier Alain
Concert de poche
Famous Barbershop Standards
Ensemble de jeunes voix d’hommes
Clémence Chabrand , piano
Olivier Bardot, direction
Concert de l’Ensemble de jeunes voix d’hommes
Le mardi 23 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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