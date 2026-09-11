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« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Résidence Senior Les Bénédictines · Tourcoing

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Résidence Senior Les Bénédictines
Adresse
18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines Samedi 19 septembre, 15h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano
Par Emma Prat et Julien Girard
Samedi à 15h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano

© DR

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