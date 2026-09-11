« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Senior Les Bénédictines · Tourcoing
Informations pratiques
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines Samedi 19 septembre, 15h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano
Par Emma Prat et Julien Girard
Samedi à 15h (durée : 1h)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano
© DR
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