« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines, Résidence Senior Les Bénédictines, Tourcoing

Informations pratiques

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano à la Résidence Senior Les Bénédictines Samedi 19 septembre, 15h00 Résidence Senior Les Bénédictines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano

Par Emma Prat et Julien Girard

Samedi à 15h (durée : 1h)

Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

Résidence Senior Les Bénédictines 18 rue Faidherbe 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]

« Concert de poche » Jazz – Duo Voix / Piano

© DR