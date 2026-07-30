AGENDA · Carolles
Concert de poche lyrique Carolles
jeudi 13 août 2026 · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Concert de poche lyrique
Ferme du Hamelet Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-15
Au programme un voyage dans différentes époques de la musique lyrique. Une expérience originale et inédite pour 30 personnes. Réservation obligatoire. .
Ferme du Hamelet Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 70 76 68 97 contact.beaute.du.geste@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de poche lyrique
L’événement Concert de poche lyrique Carolles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Carolles (Manche)
- Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Longrais Carolles 30 juillet 2026
- Journée des Peintres Carollais Carolles 1 août 2026
- Cinema L’objet du délit Carolles 3 août 2026
- Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Longrais Carolles 6 août 2026
- Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne Carolles 6 août 2026