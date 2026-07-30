Informations pratiques

Carolles

Concert de poche lyrique

Ferme du Hamelet Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-15

Au programme un voyage dans différentes époques de la musique lyrique. Une expérience originale et inédite pour 30 personnes. Réservation obligatoire. .

Ferme du Hamelet Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 70 76 68 97 contact.beaute.du.geste@gmail.com

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English : Concert de poche lyrique

L’événement Concert de poche lyrique Carolles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Granville Terre et Mer