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Concert de poche lyrique Carolles

jeudi 13 août 2026 · Carolles

Concert de poche lyrique Carolles

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Ferme du Hamelet
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Concert de poche lyrique

Ferme du Hamelet Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-15

Au programme un voyage dans différentes époques de la musique lyrique. Une expérience originale et inédite pour 30 personnes. Réservation obligatoire.   .

Ferme du Hamelet Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 70 76 68 97  contact.beaute.du.geste@gmail.com

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English : Concert de poche lyrique

L’événement Concert de poche lyrique Carolles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Granville Terre et Mer

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