Concert de printemps

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Concert de printemps

Concert de printemps le samedi à 20h30 (ouverture des portes à 20h) et le dimanche à 15h (ouverture des portes à 14h30). Participation libre. Buvette sur place.

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

English :

Spring Concert

