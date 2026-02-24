Fête des plantes et vide-greniers Châtillon-Coligny
Fête des plantes et vide-greniers Châtillon-Coligny jeudi 14 mai 2026.
Fête des plantes et vide-greniers
Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Fête des plantes et vide-greniers
Fête des plantes et vide-greniers organisée par fêtes et traditions Châtillonnaises sur la place Coligny, restauration et buvette sur place. .
Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 39 04 66 chatillonftc45@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plant festival and garage sale
L’événement Fête des plantes et vide-greniers Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-02-24 par OT GATINAIS SUD