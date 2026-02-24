Fête des plantes et vide-greniers Châtillon-Coligny

Fête des plantes et vide-greniers

Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

2026-05-14

Fête des plantes et vide-greniers

Fête des plantes et vide-greniers organisée par fêtes et traditions Châtillonnaises sur la place Coligny, restauration et buvette sur place. .

Place Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 39 04 66 chatillonftc45@laposte.net

English :

Plant festival and garage sale

