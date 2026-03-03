La Braderie du vestiaire municipal

8 Rue Eugène Lemaire Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Braderie du vestiaire municipal

La Braderie du vestiaire municipal au 8 rue Eugène Lemaire, petits prix, ouvert à tous. De 10h à 18h. .

8 Rue Eugène Lemaire Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie du vestiaire municipal

L’événement La Braderie du vestiaire municipal Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-03 par OT GATINAIS SUD