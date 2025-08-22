EV3 La Scandibérique étape C. Châtillon-Coligny / Briare Châtillon-Coligny Loiret
EV3 La Scandibérique étape C. Châtillon-Coligny / Briare Châtillon-Coligny Loiret vendredi 1 mai 2026.
EV3 La Scandibérique étape C. Châtillon-Coligny Briare En VTC
EV3 La Scandibérique étape C. Châtillon-Coligny Briare Faubourg de Peyrault 45230 Châtillon-Coligny Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 135 Distance : 32300.0 Tarif :
Le long du canal de Briare vous empruntez une partie de l’EuroVeloroute 3, appelée La Scandibérique dans sa partie française. Ce canal relie la Loire et le canal latéral à la Loire au canal du Loing. Vous traverserez des paysages variés, de la Puisaye avec ses étangs et bois, et de la Loire sauvage,
https://www.scandiberique.fr/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Along the Briare canal you take a part of the EuroVeloroute 3, called La Scandibérique in its French part. This canal connects the Loire and the Canal Latéral à la Loire to the Canal du Loing. You will cross varied landscapes, from the Puisaye with its ponds and woods to the wild Loire,
Deutsch :
Entlang des Kanals von Briare fahren Sie auf einem Teil der EuroVeloroute 3, die in ihrem französischen Teil La Scandibérique genannt wird. Dieser Kanal verbindet die Loire und den Canal latéral à la Loire mit dem Canal du Loing. Sie fahren durch abwechslungsreiche Landschaften, durch die Puisaye mi
Italiano :
Lungo il Canale di Briare si percorre una parte dell’EuroVeloroute 3, conosciuta come La Scandibérique nella sua parte francese. Questo canale collega la Loira e il Canal Latéral à la Loire al Canal du Loing. Attraverserete una varietà di paesaggi, dalla Puisaye con i suoi stagni e boschi alla selva
Español :
A lo largo del Canal de Briare seguirá parte de la EuroVeloroute 3, conocida como La Scandibérique en su parte francesa. Este canal une el Loira y el Canal Latéral à la Loire con el Canal du Loing. Atravesará una gran variedad de paisajes, desde el Puisaye, con sus estanques y bosques, hasta el salv
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire