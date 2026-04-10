Saint-Quentin

Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare

6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare vous donne rendez-vous au Splendid le dimanche 26 avril 2026 à 15 heures pour son concert de Printemps.

Tarif unique de 8€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques.

Orchestre d’Harmonie de Saint-Quentin

L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare vous donne rendez-vous au Splendid le dimanche 26 avril 2026 à 15 heures pour son concert de Printemps.

Tarif unique de 8€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques.

Orchestre d’Harmonie de Saint-Quentin .

6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77

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English :

The Saint-Quentin brass band and its batterie fanfare invite you to the Splendid on Sunday April 26, 2026 at 3pm for their Spring concert.

Price: 8?

Tickets at Espace Saint-Jacques.

Saint-Quentin Concert Band

L’événement Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Saint-Quentinois