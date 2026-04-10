Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare Saint-Quentin
Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare Saint-Quentin dimanche 26 avril 2026.
Saint-Quentin
Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare
6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare vous donne rendez-vous au Splendid le dimanche 26 avril 2026 à 15 heures pour son concert de Printemps.
Tarif unique de 8€.
Billetterie à l’espace Saint-Jacques.
Orchestre d’Harmonie de Saint-Quentin
L’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare vous donne rendez-vous au Splendid le dimanche 26 avril 2026 à 15 heures pour son concert de Printemps.
Tarif unique de 8€.
Billetterie à l’espace Saint-Jacques.
Orchestre d’Harmonie de Saint-Quentin .
6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Quentin brass band and its batterie fanfare invite you to the Splendid on Sunday April 26, 2026 at 3pm for their Spring concert.
Price: 8?
Tickets at Espace Saint-Jacques.
Saint-Quentin Concert Band
L’événement Concert de Printemps de l’orchestre d’harmonie de Saint-Quentin et sa batterie fanfare Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT du Saint-Quentinois