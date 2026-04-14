Tournoi « Mario Kart World », QuentinWeb, Saint-Quentin

Tournoi « Mario Kart World » Mercredi 22 avril, 14h00 QuentinWeb Aisne

Gratuit, sur inscription. Nombre de participants : 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Participe à notre tournoi Mario Kart World et viens défier les pilotes du Gaming Club. Au programme : de la vitesse, des dérapages, des carapaces et de la bonne humeur !! Que le meilleur pilote gagne !!

QuentinWeb 53 rue Henri Dunant 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 06 32 20 »}]

Tournoi gratuit de jeu vidéo : affrontez-vous dans « Mario Kart World » sur Nintendo Switch 2 !