Avancer avec Aisne-actifs.com, UTAS de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Avancer avec Aisne-actifs.com 24 et 30 avril UTAS de Saint-Quentin Aisne

Sur rendez-vous avec le service insertion de l’UTAS de Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Séance co-animée par un conseiller numérique du Département et l’équipe insertion de l’UTAS

UTAS de Saint-Quentin 32 boulevard du Docteur Camille Guérin 02100 Saint Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France

Atelier de prise en main de la plateforme Aisne-actifs : y faire son CV, gérer l’appli, etc