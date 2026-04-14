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Avancer avec Aisne-actifs.com, UTAS de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Avancer avec Aisne-actifs.com, UTAS de Saint-Quentin, Saint-Quentin

Avancer avec Aisne-actifs.com, UTAS de Saint-Quentin, Saint-Quentin vendredi 24 avril 2026.

Lieu : UTAS de Saint-Quentin

Adresse : 32 boulevard du Docteur Camille Guérin 02100 Saint Quentin

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Sur rendez-vous avec le service insertion de l'UTAS de Saint-Quentin

Avancer avec Aisne-actifs.com 24 et 30 avril UTAS de Saint-Quentin Aisne

Sur rendez-vous avec le service insertion de l’UTAS de Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:00:00+02:00

Séance co-animée par un conseiller numérique du Département et l’équipe insertion de l’UTAS

UTAS de Saint-Quentin 32 boulevard du Docteur Camille Guérin 02100 Saint Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France
Atelier de prise en main de la plateforme Aisne-actifs : y faire son CV, gérer l’appli, etc

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