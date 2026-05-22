Soirée Mousse à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin

Saint-Quentin

Soirée Mousse à la patinoire de La Bulle

Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

SOIRÉE MOUSSE À LA PATINOIRE

Samedi 30 mai 2026 de 19h30 à minuit.

Pour sa dernière soirée de la saison, la patinoire vous donne rendez-vous pour une soirée mousse complètement givrée !

Au programme

– DJ en live

– Animations tout au long de la soirée

– Cocktail offert

– Location des patins incluse

Tarif unique 10€

Venez glisser, danser et faire la fête au milieu des bulles dans une ambiance festive et déjantée !

Dernier jour d’ouverture de la saison avant la fermeture annuelle à partir du dimanche 31 mai 2026.

SOIRÉE MOUSSE À LA PATINOIRE

Samedi 30 mai 2026 de 19h30 à minuit.

Pour sa dernière soirée de la saison, la patinoire vous donne rendez-vous pour une soirée mousse complètement givrée !

Au programme

– DJ en live

– Animations tout au long de la soirée

– Cocktail offert

– Location des patins incluse

Tarif unique 10€

Venez glisser, danser et faire la fête au milieu des bulles dans une ambiance festive et déjantée !

Dernier jour d’ouverture de la saison avant la fermeture annuelle à partir du dimanche 31 mai 2026. .

Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35 a.bryant@labullesaintquentin.fr

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English :

FOAM PARTY AT THE SKATING RINK

Saturday, May 30, 2026 from 7:30 pm to midnight.

For its last evening of the season, the skating rink invites you to a frothy foam party!

On the program:

– Live DJ

– Entertainment throughout the evening

– Complimentary cocktail

– Skate rental included

Single ticket price: 10?

Come glide, dance and party amidst the bubbles in a festive and crazy atmosphere!

Last day of the season before the annual closing on Sunday May 31, 2026.

L’événement Soirée Mousse à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Saint-Quentinois