Saint-Quentin

Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin

48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !

Au programme

– Show music live

– Cocktail de bienvenue

– Assiette d’amuses-bouches

Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit

Dress code blanc conseillé

Tarif 25 € par personne

Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer !

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !

Au programme

– Show music live

– Cocktail de bienvenue

– Assiette d’amuses-bouches

Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit

Dress code blanc conseillé

Tarif 25 € par personne

Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer ! .

48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 49 60 36

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English :

Join us on Saturday, May 30, 2026 from 8pm at Le Casino for an elegant and festive evening of white!

On the program:

– Live music show

– Welcome cocktail

– Amuse-bouche platter

Festive atmosphere all night long

Dress code: white recommended

Price: 25? per person

Bookings through MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

A chic and convivial evening not to be missed!

L’événement Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois