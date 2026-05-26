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Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin

Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 30 mai 2026.

Adresse : 48 rue du Général Leclerc

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Quentin

Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin

48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !

Au programme
– Show music live
– Cocktail de bienvenue
– Assiette d’amuses-bouches

Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit

Dress code blanc conseillé

Tarif 25 € par personne
Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer !
Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !

Au programme
– Show music live
– Cocktail de bienvenue
– Assiette d’amuses-bouches

Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit

Dress code blanc conseillé

Tarif 25 € par personne
Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer !   .

48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 49 60 36 

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English :

Join us on Saturday, May 30, 2026 from 8pm at Le Casino for an elegant and festive evening of white!

On the program:
– Live music show
– Welcome cocktail
– Amuse-bouche platter

Festive atmosphere all night long

Dress code: white recommended

Price: 25? per person
Bookings through MUSICA Do Re 06 72 49 60 36

A chic and convivial evening not to be missed!

L’événement Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois

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