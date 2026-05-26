Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin
Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 30 mai 2026.
Saint-Quentin
Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin
48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !
Au programme
– Show music live
– Cocktail de bienvenue
– Assiette d’amuses-bouches
Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit
Dress code blanc conseillé
Tarif 25 € par personne
Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36
Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer !
Rendez-vous le samedi 30 mai 2026 à partir de 20h au Le Casino pour une soirée élégante et festive placée sous le signe du blanc !
Au programme
– Show music live
– Cocktail de bienvenue
– Assiette d’amuses-bouches
Ambiance festive jusqu’au bout de la nuit
Dress code blanc conseillé
Tarif 25 € par personne
Réservation auprès de l’association MUSICA Do Re 06 72 49 60 36
Une soirée chic et conviviale à ne pas manquer ! .
48 rue du Général Leclerc Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 49 60 36
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English :
Join us on Saturday, May 30, 2026 from 8pm at Le Casino for an elegant and festive evening of white!
On the program:
– Live music show
– Welcome cocktail
– Amuse-bouche platter
Festive atmosphere all night long
Dress code: white recommended
Price: 25? per person
Bookings through MUSICA Do Re 06 72 49 60 36
A chic and convivial evening not to be missed!
L’événement Soirée blanche au Casino à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois
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