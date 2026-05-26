Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin Saint-Quentin
Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin Saint-Quentin samedi 30 mai 2026.
Saint-Quentin
Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Les rencontres de Théâtre Amateur vous invite à une soirée où élégance, émotions et mise en scène ne feront qu’un.
Le temps d’une représentation, laissez-vous embarquer dans une atmosphère raffinée et pleine de surprises, au cœur d’un décor inspiré des plus belles célébrations…
Théâtre Jean Vilar — Saint-Quentin
Samedi 30 mai 2026 à 20h (ouverture des portes à 19h30).
Une soirée à vivre, à applaudir… et à ne pas manquer.
Tarif 5€
Information et réservation billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin
Les rencontres de Théâtre Amateur vous invite à une soirée où élégance, émotions et mise en scène ne feront qu’un.
Le temps d’une représentation, laissez-vous embarquer dans une atmosphère raffinée et pleine de surprises, au cœur d’un décor inspiré des plus belles célébrations…
Théâtre Jean Vilar — Saint-Quentin
Samedi 30 mai 2026 à 20h (ouverture des portes à 19h30).
Une soirée à vivre, à applaudir… et à ne pas manquer.
Tarif 5€
Information et réservation billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin .
Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr
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English :
Les rencontres de Théâtre Amateur invites you to an evening of elegance, emotion and stagecraft.
Let yourself be carried away for a performance in a refined atmosphere full of surprises, in a setting inspired by the finest celebrations…
Théâtre Jean Vilar ? Saint-Quentin
Saturday May 30, 2026 at 8pm (doors open at 7:30pm).
An evening to experience, to applaud? and not to miss.
Price: 5?
Information and booking: billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin
L’événement Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois
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