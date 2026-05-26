Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin Saint-Quentin

Saint-Quentin

Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les rencontres de Théâtre Amateur vous invite à une soirée où élégance, émotions et mise en scène ne feront qu’un.

Le temps d’une représentation, laissez-vous embarquer dans une atmosphère raffinée et pleine de surprises, au cœur d’un décor inspiré des plus belles célébrations…

Théâtre Jean Vilar — Saint-Quentin

Samedi 30 mai 2026 à 20h (ouverture des portes à 19h30).

Une soirée à vivre, à applaudir… et à ne pas manquer.

Tarif 5€

Information et réservation billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin

Les rencontres de Théâtre Amateur vous invite à une soirée où élégance, émotions et mise en scène ne feront qu’un.

Le temps d’une représentation, laissez-vous embarquer dans une atmosphère raffinée et pleine de surprises, au cœur d’un décor inspiré des plus belles célébrations…

Théâtre Jean Vilar — Saint-Quentin

Samedi 30 mai 2026 à 20h (ouverture des portes à 19h30).

Une soirée à vivre, à applaudir… et à ne pas manquer.

Tarif 5€

Information et réservation billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

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English :

Les rencontres de Théâtre Amateur invites you to an evening of elegance, emotion and stagecraft.

Let yourself be carried away for a performance in a refined atmosphere full of surprises, in a setting inspired by the finest celebrations…

Théâtre Jean Vilar ? Saint-Quentin

Saturday May 30, 2026 at 8pm (doors open at 7:30pm).

An evening to experience, to applaud? and not to miss.

Price: 5?

Information and booking: billeterie@saint-quentin.fr 03 23 62 36 77 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin

L’événement Les rencontres de théâtre amateur à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois