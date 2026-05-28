Après-midi solidaire pour Sainte-Thérèse Saint-Quentin

Saint-Quentin

Après-midi solidaire pour Sainte-Thérèse

8 Avenue Fusillés de Fontaine Notre-Dame Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le 30 mai 2026 de 16h à 20h, nous lancerons officiellement notre grande campagne de dons afin de devenir propriétaires du bâtiment et continuer à faire vivre ce lieu unique qui accueille désormais plusieurs associations partageant des valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de créativité.

Pour célébrer ce moment comme il se doit, les associations occupantes et nos partenaires vous préparent une journée festive pleine de surprises, d’animations et de convivialité afin de récolter des dons.

Au programme

16h-16h30 pot d’accueil offert & présentation du projet de campagne de don

16h-18h mini freeperie par Les Robin.e.s des Bennes

16h30-18h animations associatives

– Atelier de réparation de vélo par VelO₂

– Troc graines par Le Germoir des Possibles

– Stand de tir par SQAT 2 0: Saint-Quentin Airsoft Team

– Jeu de piste dans l’église par Morgane des Compagnons du Compost

– Atelier cirque par la Compagnie Isis

18h-19h démonstrations artistiques par les élèves de l’école Cirk’Isis et Onda Boa • Pole Dance et l’association Unam Circus

Buvette & petite restauration sur place

Gratuit, des boites à dons seront disponibles

Rendez-vous dans l’église Sainte-Thérèse située 8 avenue des Fusillés de Fontaine-notre-Dame.

Le 30 mai 2026 de 16h à 20h, nous lancerons officiellement notre grande campagne de dons afin de devenir propriétaires du bâtiment et continuer à faire vivre ce lieu unique qui accueille désormais plusieurs associations partageant des valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de créativité.

Pour célébrer ce moment comme il se doit, les associations occupantes et nos partenaires vous préparent une journée festive pleine de surprises, d’animations et de convivialité afin de récolter des dons.

Au programme

16h-16h30 pot d’accueil offert & présentation du projet de campagne de don

16h-18h mini freeperie par Les Robin.e.s des Bennes

16h30-18h animations associatives

– Atelier de réparation de vélo par VelO₂

– Troc graines par Le Germoir des Possibles

– Stand de tir par SQAT 2 0: Saint-Quentin Airsoft Team

– Jeu de piste dans l’église par Morgane des Compagnons du Compost

– Atelier cirque par la Compagnie Isis

18h-19h démonstrations artistiques par les élèves de l’école Cirk’Isis et Onda Boa • Pole Dance et l’association Unam Circus

Buvette & petite restauration sur place

Gratuit, des boites à dons seront disponibles

Rendez-vous dans l’église Sainte-Thérèse située 8 avenue des Fusillés de Fontaine-notre-Dame. .

8 Avenue Fusillés de Fontaine Notre-Dame Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

On May 30, 2026, from 4pm to 8pm, we will officially launch our major donation campaign to become the owners of the building and keep this unique place alive, which is now home to several associations sharing the values of popular education, solidarity and creativity.

To celebrate this moment in style, the occupying associations and our partners are preparing a festive day full of surprises, entertainment and conviviality to collect donations.

On the program

4pm-4.30pm: welcome drink & presentation of the donation campaign project

4-6pm: mini freeperie by Les Robin.e.s des Bennes

4.30-6pm: associative activities

– Bike repair workshop by VelO?

– Seed swap by Le Germoir des Possibles

– Shooting range by SQAT 2 0: Saint-Quentin Airsoft Team

– Church treasure hunt by Morgane des Compagnons du Compost

– Circus workshop by Compagnie Isis

18h-19h: artistic demonstrations by students from the Cirk’Isis school and Onda Boa? Pole Dance and the Unam Circus association

Refreshments & snacks on site

Free, donation boxes available

Meet at Sainte-Thérèse church, 8 avenue des Fusillés de Fontaine-notre-Dame.

L’événement Après-midi solidaire pour Sainte-Thérèse Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Saint-Quentinois