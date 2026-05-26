Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin Saint-Quentin
Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 31 mai 2026.
Saint-Quentin
Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, en partenariat avec l’association Les Petits Buissons, vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive !
Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h, rue de Lille à Saint-Quentin.
Venez chiner, vendre, vous promener et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis
Réservation exposants
2€ l’emplacement de 2 mètres
Réservation au 03 23 06 93 16
Restauration sur place
Animations toute la journée
N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux
Le Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, en partenariat avec l’association Les Petits Buissons, vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive !
Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h, rue de Lille à Saint-Quentin.
Venez chiner, vendre, vous promener et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis
Réservation exposants
2€ l’emplacement de 2 mètres
Réservation au 03 23 06 93 16
Restauration sur place
Animations toute la journée
N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 16
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English :
The Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, in partnership with the association Les Petits Buissons, invites you to join us for a convivial and festive day!
Sunday, May 31, 2026 from 8am to 6pm, rue de Lille, Saint-Quentin.
Come and bargain, sell, stroll around and enjoy a warm moment with family and friends
Exhibitor booking
2? per 2-meter pitch
Booking 03 23 06 93 16
Catering on site
Entertainment all day
Don’t hesitate to share your experience with friends and family, and come along in force!
L’événement Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois
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