Saint-Quentin

Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, en partenariat avec l’association Les Petits Buissons, vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive !

Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h, rue de Lille à Saint-Quentin.

Venez chiner, vendre, vous promener et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis

Réservation exposants

2€ l’emplacement de 2 mètres

Réservation au 03 23 06 93 16

Restauration sur place

Animations toute la journée

N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux

Le Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, en partenariat avec l’association Les Petits Buissons, vous donne rendez-vous pour une journée conviviale et festive !

Dimanche 31 mai 2026 de 8h à 18h, rue de Lille à Saint-Quentin.

Venez chiner, vendre, vous promener et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis

Réservation exposants

2€ l’emplacement de 2 mètres

Réservation au 03 23 06 93 16

Restauration sur place

Animations toute la journée

N’hésitez pas à partager autour de vous et à venir nombreux .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 16

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English :

The Conseil de quartier Vermand Cépy Artois, in partnership with the association Les Petits Buissons, invites you to join us for a convivial and festive day!

Sunday, May 31, 2026 from 8am to 6pm, rue de Lille, Saint-Quentin.

Come and bargain, sell, stroll around and enjoy a warm moment with family and friends

Exhibitor booking

2? per 2-meter pitch

Booking 03 23 06 93 16

Catering on site

Entertainment all day

Don’t hesitate to share your experience with friends and family, and come along in force!

L’événement Brocante de quartier Vermand Cépy Artois à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Saint-Quentinois