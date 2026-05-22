Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin
Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin dimanche 31 mai 2026.
Saint-Quentin
Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin
1 Boulevard Docteur Schweitzer Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Parcours du Cœur à Saint-Quentin.
Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 de 9h à 12h à l’Hôpital Privé Saint-Claude pour une matinée dédiée à la santé et à l’activité physique.
Plusieurs parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux marche 3,5 km et 6 km, course 12,4 km
Un échauffement en musique est prévu dès 8h45 pour bien démarrer la matinée.
Hôpital Privé Saint-Claude Saint-Quentin
Un t-shirt offert aux participants (dans la limite des stocks).
Une montre connectée à gagner sur le stand de prévention Aesio Mutuelle
Plus d’informations https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/
Les Parcours du Cœur à Saint-Quentin.
Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 de 9h à 12h à l’Hôpital Privé Saint-Claude pour une matinée dédiée à la santé et à l’activité physique.
Plusieurs parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux marche 3,5 km et 6 km, course 12,4 km
Un échauffement en musique est prévu dès 8h45 pour bien démarrer la matinée.
Hôpital Privé Saint-Claude Saint-Quentin
Un t-shirt offert aux participants (dans la limite des stocks).
Une montre connectée à gagner sur le stand de prévention Aesio Mutuelle
Plus d’informations https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/ .
1 Boulevard Docteur Schweitzer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Parcours du C?ur in Saint-Quentin.
Join us on Sunday May 31, 2026 from 9am to 12pm at Hôpital Privé Saint-Claude for a morning dedicated to health and physical activity.
Several routes are available to suit all levels: 3.5 km and 6 km walk, 12.4 km run
A musical warm-up will be provided at 8:45 a.m. to get the morning off to a good start.
Hôpital Privé Saint-Claude ? Saint-Quentin
Participants receive a free T-shirt (while stocks last).
A connected watch to be won on the Aesio Mutuelle prevention stand
Further information: https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/
L’événement Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Saint-Quentinois
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