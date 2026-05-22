Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin

Saint-Quentin

Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin

1 Boulevard Docteur Schweitzer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Les Parcours du Cœur à Saint-Quentin.

Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 de 9h à 12h à l’Hôpital Privé Saint-Claude pour une matinée dédiée à la santé et à l’activité physique.

Plusieurs parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux marche 3,5 km et 6 km, course 12,4 km

Un échauffement en musique est prévu dès 8h45 pour bien démarrer la matinée.

Hôpital Privé Saint-Claude Saint-Quentin

Un t-shirt offert aux participants (dans la limite des stocks).

Une montre connectée à gagner sur le stand de prévention Aesio Mutuelle

Plus d’informations https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/

Les Parcours du Cœur à Saint-Quentin.

Rendez-vous le dimanche 31 mai 2026 de 9h à 12h à l’Hôpital Privé Saint-Claude pour une matinée dédiée à la santé et à l’activité physique.

Plusieurs parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux marche 3,5 km et 6 km, course 12,4 km

Un échauffement en musique est prévu dès 8h45 pour bien démarrer la matinée.

Hôpital Privé Saint-Claude Saint-Quentin

Un t-shirt offert aux participants (dans la limite des stocks).

Une montre connectée à gagner sur le stand de prévention Aesio Mutuelle

Plus d’informations https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/ .

1 Boulevard Docteur Schweitzer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

Les Parcours du C?ur in Saint-Quentin.

Join us on Sunday May 31, 2026 from 9am to 12pm at Hôpital Privé Saint-Claude for a morning dedicated to health and physical activity.

Several routes are available to suit all levels: 3.5 km and 6 km walk, 12.4 km run

A musical warm-up will be provided at 8:45 a.m. to get the morning off to a good start.

Hôpital Privé Saint-Claude ? Saint-Quentin

Participants receive a free T-shirt (while stocks last).

A connected watch to be won on the Aesio Mutuelle prevention stand

Further information: https://parcoursducoeurhautsdefrance.fr/

L’événement Les Parcours du Coeur à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Saint-Quentinois