Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours

12 rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La 19ème exposition internationale de chats avec concours aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.

Entrée 5 €.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Horaires d’ouverture

– Samedi de 10h à 18h

– Dimanche de 10h à 17h30

Admirez environ entre 200 et 220 chats, d’éleveurs provenant d’Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre, Italie…

Organisation Lions Club de St-Quentin Vallée Oise

12 rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France lionsstqvaloise@gmail.com

English :

The 19th International Cat Show will take place on Saturday April 18 and Sunday April 19, 2026 at the Palais de Fervaques in Saint-Quentin.

Admission: 5 ?

Free for children under 12.

Opening hours:

– Saturday, 10 am to 6 pm

– Sunday from 10 am to 5:30 pm

Admire between 200 and 220 cats, from breeders in Germany, Holland, Belgium, England, Italy…

Organization: Lions Club de St-Quentin Vallée Oise

L’événement Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-16 par OT du Saint-Quentinois