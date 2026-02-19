Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours Saint-Quentin
Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours Saint-Quentin samedi 18 avril 2026.
Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours
12 rue Victor Basch Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
La 19ème exposition internationale de chats avec concours aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 au Palais de Fervaques à Saint-Quentin.
Entrée 5 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Horaires d’ouverture
– Samedi de 10h à 18h
– Dimanche de 10h à 17h30
Admirez environ entre 200 et 220 chats, d’éleveurs provenant d’Allemagne, Hollande, Belgique, Angleterre, Italie…
Organisation Lions Club de St-Quentin Vallée Oise
12 rue Victor Basch Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France lionsstqvaloise@gmail.com
English :
The 19th International Cat Show will take place on Saturday April 18 and Sunday April 19, 2026 at the Palais de Fervaques in Saint-Quentin.
Admission: 5 ?
Free for children under 12.
Opening hours:
– Saturday, 10 am to 6 pm
– Sunday from 10 am to 5:30 pm
Admire between 200 and 220 cats, from breeders in Germany, Holland, Belgium, England, Italy…
Organization: Lions Club de St-Quentin Vallée Oise
L’événement Salon du chat et 19ème Exposition féline internationale avec concours Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-16 par OT du Saint-Quentinois