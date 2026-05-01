Concert de printemps- jeux vidéos Salle Beauregard Raon-l’Étape

Raon-l’Étape

Concert de printemps- jeux vidéos

Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Les musiciens de l’Harmonie Municipale de Raon l’Étape ont le plaisir de vous convier à leur traditionnel concert de printemps consacré cette année aux musiques de jeux vidéo.

Plongez dans l’univers épique et émouvant des jeux vidéo lors d’un concert exceptionnel .

Des mélodies mythiques aux bandes originales inoubliables, revivez vos aventures préférées à travers une expérience musicale immersive.

Au programme action, nostalgie et frissons garantis !

Que vous soyez gamer, mélomane ou simplement curieux, ce concert est fait pour vous !Tout public

0 .

Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musicians of the Harmonie Municipale de Raon l’Étape are delighted to invite you to their traditional spring concert, devoted this year to music from video games.

Immerse yourself in the epic and moving world of video games at this exceptional concert.

From mythical melodies to unforgettable soundtracks, relive your favorite adventures through an immersive musical experience.

Action, nostalgia and thrills guaranteed!

Whether you’re a gamer, a music lover or simply curious, this concert is for you!

L’événement Concert de printemps- jeux vidéos Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES