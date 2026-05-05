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Soirée théâtre 3 spectacles Halle aux blés Raon-l’Étape

Soirée théâtre 3 spectacles Halle aux blés Raon-l’Étape samedi 6 juin 2026.

Lieu : Halle aux blés

Adresse : 32 rue Jules Ferry

Ville : 88110 Raon-l'Étape

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Raon-l’Étape

Soirée théâtre 3 spectacles

Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Une soirée théâtre avec 3 pièce proposées par l’association ART avec la pièce des enfants l’horloge déjantée , la pièce des ados les enseignants et la pèce des adultes Poule au poste .
Sur inscription par téléphone.Tout public
0  .

Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51 

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English :

An evening of theater with 3 plays proposed by the ART association: the children’s play l’horloge déjantée , the teenagers’ play les enseignants and the adults’ play Poule au poste .
Registration by phone.

L’événement Soirée théâtre 3 spectacles Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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