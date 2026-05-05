Soirée théâtre 3 spectacles Halle aux blés Raon-l’Étape

Raon-l’Étape

Soirée théâtre 3 spectacles

Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une soirée théâtre avec 3 pièce proposées par l’association ART avec la pièce des enfants l’horloge déjantée , la pièce des ados les enseignants et la pèce des adultes Poule au poste .

Sur inscription par téléphone.Tout public

0 .

Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51

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English :

An evening of theater with 3 plays proposed by the ART association: the children’s play l’horloge déjantée , the teenagers’ play les enseignants and the adults’ play Poule au poste .

Registration by phone.

L’événement Soirée théâtre 3 spectacles Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES