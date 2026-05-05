Soirée théâtre 3 spectacles Halle aux blés Raon-l’Étape
Soirée théâtre 3 spectacles Halle aux blés Raon-l’Étape samedi 6 juin 2026.
Raon-l’Étape
Soirée théâtre 3 spectacles
Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 21:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Une soirée théâtre avec 3 pièce proposées par l’association ART avec la pièce des enfants l’horloge déjantée , la pièce des ados les enseignants et la pèce des adultes Poule au poste .
Sur inscription par téléphone.Tout public
0 .
Halle aux blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 71 51
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English :
An evening of theater with 3 plays proposed by the ART association: the children’s play l’horloge déjantée , the teenagers’ play les enseignants and the adults’ play Poule au poste .
Registration by phone.
L’événement Soirée théâtre 3 spectacles Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES