Festival Majorettes rue Général Serrail Raon-l’Étape
Festival Majorettes rue Général Serrail Raon-l’Étape dimanche 14 juin 2026.
Raon-l’Étape
Festival Majorettes
rue Général Serrail Halle des sports Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez vibrer au rythme du festival de majorettes !
Entre chorégraphies dynamiques, costumes étincelants et ambiance festive, laissez-vous emporter par un spectacle haut en couleur qui ravira petits et grands. Ne manquez pas ce moment unique de partage et d’énergie !Tout public
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rue Général Serrail Halle des sports Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67
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English :
Come and join in the excitement of the majorette festival!
With dynamic choreography, dazzling costumes and a festive atmosphere, let yourself be carried away by a colorful show that will delight young and old alike. Don’t miss this unique moment of sharing and energy!
L’événement Festival Majorettes Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES