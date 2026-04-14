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Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications, Mairie de Raon l’Etape, Raon-l’Étape

Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications, Mairie de Raon l’Etape, Raon-l’Étape

Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications, Mairie de Raon l’Etape, Raon-l’Étape vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Mairie de Raon l'Etape

Adresse : Place Robert Tisserand

Ville : 88110 Raon-l'Étape

Département : Vosges

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 2€ par personne

Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications 26 – 28 juin Mairie de Raon l’Etape Vosges

2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

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Partez sur les traces des anciennes tours de fortifications de la cité raonnaise à l’époque des Ducs de Lorraine et du château Beauregard à Raon l’Etape.

Archives patrimoniales

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