Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications, Mairie de Raon l’Etape, Raon-l’Étape

Jeu de piste, visite guidée des anciennes fortifications 26 – 28 juin Mairie de Raon l’Etape Vosges

2€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Mairie de Raon l’Etape Place Robert Tisserand Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ecotourismeakm@gmail.com »}]

Partez sur les traces des anciennes tours de fortifications de la cité raonnaise à l’époque des Ducs de Lorraine et du château Beauregard à Raon l’Etape.

Archives patrimoniales