Pau

Concert de printemps

1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Direction Margaret DOBBY.

Avec la participation du Département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau. .

1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Pau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pau