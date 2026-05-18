Concert de printemps Pau
Concert de printemps Pau dimanche 7 juin 2026.
Pau
Concert de printemps
1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Direction Margaret DOBBY.
Avec la participation du Département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau. .
1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Pau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pau
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