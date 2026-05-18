Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de printemps Pau

Concert de printemps Pau

Concert de printemps Pau dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 1 Rue Saint-Louis

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Pau

Concert de printemps

1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Direction Margaret DOBBY.
Avec la participation du Département Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Pau.   .

1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Pau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)