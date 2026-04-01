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Concert de Printemps Sablonceaux

Concert de Printemps Sablonceaux samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17600 Sablonceaux

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sablonceaux

Concert de Printemps

Salle des fêtes Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert de Printemps des Coquelicots de Sablonceaux
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Salle des fêtes Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 30 82 

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English :

Spring concert by Les Coquelicots de Sablonceaux

L’événement Concert de Printemps Sablonceaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Royan Atlantique

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