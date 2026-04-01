Concert de Printemps Sablonceaux
Concert de Printemps Sablonceaux samedi 25 avril 2026.
Sablonceaux
Concert de Printemps
Salle des fêtes Sablonceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de Printemps des Coquelicots de Sablonceaux
.
Salle des fêtes Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 30 82
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English :
Spring concert by Les Coquelicots de Sablonceaux
L’événement Concert de Printemps Sablonceaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Royan Atlantique
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