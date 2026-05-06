Concert de Rebecca Cruz et Aluminé Guerrero en 1ère partie La Lanterne Magique Beaune

Informations pratiques

Beaune

Concert de Rebecca Cruz et Aluminé Guerrero en 1ère partie

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Chanteuse, multi-instrumentiste, auteur-compositrice-interprète et musicologue vénézuélienne, Rebecca Roger Cruz est passionnée par le changement et les mutations de la voix. Qu’elle soit lumineuse, profonde ou intimiste, elle la pense comme un instrument en développement continu où la sincérité est la seule modalité de jeu.

Bercée par la chanson latino américaine et ibérique, initiée à des pratiques musicales multiples et marquée par le rock, le flamenco ou les musiques traditionnelles, elle créé un pont entre musique écrite et tradition orale. Entourée de quatre musiciens d’exception, elle construit un univers musical personnel intemporel, en liberté et débarrassé d’étiquettes.

En 1ère partie, retrouvez Aluminé Guerrero chanteuse et compositrice argentine, seule sur scène, qui nous entraîne en une transe festive et joyeuse, entre programmations digitales, accords de charango et airs de pinkuyo. Un folklore latino-américain revisité, teinté d’électro et de hip hop, un hommage vibrant aux peuples autochtones andins et à la Terre Mère, un voyage initiatique autant mystique que musical, qui nous transporte dans un univers sensoriel et émouvant et nous convie à entrer dans la danse. .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de Rebecca Cruz et Aluminé Guerrero en 1ère partie

L’événement Concert de Rebecca Cruz et Aluminé Guerrero en 1ère partie Beaune a été mis à jour le 2026-08-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)