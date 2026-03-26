Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha Place Stalingrad Limoges

Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-11-30

Dans le cadre de l’organisation des évènements culturels de rentrée universitaire,

l’Université de Limoges aura le plaisir d’accueillir le célèbre violoniste Renaud Capuçon et

le Trio Zeliha.

Violoniste parmi les plus réputés de notre temps, Renaud Capuçon met aujourd’hui sa

renommée au service d’une nouvelle génération de musiciens en lançant Beau Soir

Productions.

Le Trio Zeliha voit le jour en 2018, fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan.

Réservations obligatoires.

Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .

Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr

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English : Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha

L’événement Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha Limoges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole