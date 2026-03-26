Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha Place Stalingrad Limoges
Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha Place Stalingrad Limoges lundi 30 novembre 2026.
Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges Haute-Vienne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-30
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-11-30
Dans le cadre de l’organisation des évènements culturels de rentrée universitaire,
l’Université de Limoges aura le plaisir d’accueillir le célèbre violoniste Renaud Capuçon et
le Trio Zeliha.
Violoniste parmi les plus réputés de notre temps, Renaud Capuçon met aujourd’hui sa
renommée au service d’une nouvelle génération de musiciens en lançant Beau Soir
Productions.
Le Trio Zeliha voit le jour en 2018, fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan.
Réservations obligatoires.
Informations complémentaires auprès du service culturel de l’Université. .
Place Stalingrad Opéra de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 92 53 serviceculturel@unilim.fr
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English : Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha
L’événement Concert de Renaud Capuçon et du Trio Zeliha Limoges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole
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