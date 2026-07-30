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AGENDA · Mirabel-aux-Baronnies

Concert de Reta Kazarian Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies

jeudi 20 août 2026 · Eglise Saint Julien · Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise Saint Julien
Adresse
7 Place de l'Eglise
Ville
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-aux-Baronnies

Concert de Reta Kazarian

Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Concert de La Bande à Réta intitulé Mozart en folie
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Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 82 

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English :

Concert by La Bande %E0 R%E9ta titled Mozart en folie

L’événement Concert de Reta Kazarian Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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