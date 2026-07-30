Concert de Reta Kazarian Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Concert de Reta Kazarian

Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Concert de La Bande à Réta intitulé Mozart en folie

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Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 82

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English :

Concert by La Bande %E0 R%E9ta titled Mozart en folie

L’événement Concert de Reta Kazarian Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale