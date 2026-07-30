Concert de Reta Kazarian Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies
jeudi 20 août 2026 · Eglise Saint Julien · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Concert de Reta Kazarian
Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Concert de La Bande à Réta intitulé Mozart en folie
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Eglise Saint Julien 7 Place de l’Eglise Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 82
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English :
Concert by La Bande %E0 R%E9ta titled Mozart en folie
L’événement Concert de Reta Kazarian Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale