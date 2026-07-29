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AGENDA · Mirabel-aux-Baronnies

Soirée années 80 disco funky Tennis Mirabel-aux-Baronnies

vendredi 7 août 2026 · Tennis · Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Tennis
Adresse
Quartier Gironde
Ville
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-aux-Baronnies

Soirée années 80 disco funky

Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez danser, partager et revivre les années 80
Soirée DJ disco funky
Restauration sur place sardinade parties (assiette avec son accompagnement)
Bar extérieur
  .

Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67  comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Come dance, socialize, and relive the ’80s
Funky disco DJ night
Food available on site: sardinade portions (plate with sides)
Outdoor bar

L’événement Soirée années 80 disco funky Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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