Soirée années 80 disco funky Tennis Mirabel-aux-Baronnies
vendredi 7 août 2026 · Tennis · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Soirée années 80 disco funky
Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez danser, partager et revivre les années 80
Soirée DJ disco funky
Restauration sur place sardinade parties (assiette avec son accompagnement)
Bar extérieur
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Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
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English :
Come dance, socialize, and relive the ’80s
Funky disco DJ night
Food available on site: sardinade portions (plate with sides)
Outdoor bar
L’événement Soirée années 80 disco funky Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale