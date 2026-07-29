Soirée années 80 disco funky Tennis Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Soirée années 80 disco funky

Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez danser, partager et revivre les années 80

Soirée DJ disco funky

Restauration sur place sardinade parties (assiette avec son accompagnement)

Bar extérieur

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Tennis Quartier Gironde Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com

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English :

Come dance, socialize, and relive the ’80s

Funky disco DJ night

Food available on site: sardinade portions (plate with sides)

Outdoor bar

L’événement Soirée années 80 disco funky Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale