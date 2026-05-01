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Concert de Sans états d’âme Angliers

Concert de Sans états d’âme Angliers

Concert de Sans états d’âme Angliers dimanche 24 mai 2026.

Ville : 86330 Angliers

Département : Vienne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Angliers

Concert de Sans états d’âme

Angliers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Concert organisé par l’association Pattes de Loup
Entrée gratuite
Réservation souhaitée pour la restauration sur place   .

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97 

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English : Concert de Sans états d’âme

L’événement Concert de Sans états d’âme Angliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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