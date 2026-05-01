Concert de Sans états d’âme Angliers
Concert de Sans états d’âme Angliers dimanche 24 mai 2026.
Angliers
Concert de Sans états d’âme
Angliers Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert organisé par l’association Pattes de Loup
Entrée gratuite
Réservation souhaitée pour la restauration sur place .
Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97
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English : Concert de Sans états d’âme
L’événement Concert de Sans états d’âme Angliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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