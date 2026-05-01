Angliers

Concert de Sans états d’âme

Angliers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 20:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert organisé par l’association Pattes de Loup

Entrée gratuite

Réservation souhaitée pour la restauration sur place .

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97

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English : Concert de Sans états d’âme

L’événement Concert de Sans états d’âme Angliers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Loudunais