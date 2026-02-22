Fête de la Pentecôte

Angliers Vienne

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

2026-05-23

Foire aux produits du terroir Vide-greniers Exposition de voitures Bourse d’échanges auto-moto Animations de rue Buvette et restauration

Fête foraine dès le samedi .

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 81 08

English : Fête de la Pentecôte

