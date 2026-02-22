Fête de la Pentecôte Angliers
Fête de la Pentecôte Angliers samedi 23 mai 2026.
Fête de la Pentecôte
Angliers Vienne
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
2026-05-23
Foire aux produits du terroir Vide-greniers Exposition de voitures Bourse d’échanges auto-moto Animations de rue Buvette et restauration
Fête foraine dès le samedi .
Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 81 08
English : Fête de la Pentecôte
