Marché des Producteurs Angliers

Marché des Producteurs

Avenue de la Tour d’Auvergne Angliers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En famille ou entre amis, venez partager une bonne soirée, animée par notre chanteur Christophe.

Les producteurs de notre région vous proposeront de quoi faire un délicieux repas, à déguster sur place.

Pensez à prendre vos assiettes et couverts.

Les membres du Comité des Fêtes s’occuperont de la cuisson des viandes et des frites.

Vous pourrez aussi profiter de la fête foraine, présente tout le week-end sur notre commune.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous joindre au 06.14.13.81.08. .

Avenue de la Tour d’Auvergne Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 13 81 08

