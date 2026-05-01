Concert de Sara-June Café Les Voyageurs Lanvéoc

Lanvéoc

Concert de Sara-June

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Autrice, compositrice et interprète depuis ses dix ans, c’est avec son autoharpe, son dulcimer et sa guitare qu’elle vous prend par la main et vous embarque dans son univers pop/folk de grande gosse obnubilée par les nuages.

On ferme les yeux, on écoute et on se laisse entrainer par des balades anglaises et espagnoles.

Elle vous fait voyager au travers de récits de vies, vous raconte ses expériences les plus profondes qui l’aident à avancer ou vous parle de déracinement et de nature. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

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English : Concert de Sara-June

L’événement Concert de Sara-June Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime