Rencontre avec l’autrice Magali Dubreuil Café Les Voyageurs Lanvéoc

Lanvéoc

Rencontre avec l’autrice Magali Dubreuil

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Magali Dubreuil Bourget, autrice inspirée et marcheuse inspirante sera au café pour la 41ème étape de son parcours de 2200 km autour de la Bretagne pour nous présenter son dernier roman, une marche pour une rémission, et pour soutenir la recherche contre le cancer.

Autour d’un thé ou d’un café accompagné de quelques gourmandises, une discussion en toute convivialité pour en apprendre plus sur Magali et son parcours de marcheuse et d’autrice.

Elle pourra ensuite vous dédicacer ses ouvrages disponibles à la vente.

Un joli moment suivi du concert de Sara-June à 17h08. .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

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English : Rencontre avec l’autrice Magali Dubreuil

L’événement Rencontre avec l’autrice Magali Dubreuil Lanvéoc a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime