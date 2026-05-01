Concert de Sebka Saint-Affrique
Concert de Sebka Saint-Affrique samedi 30 mai 2026.
Saint-Affrique
Concert de Sebka
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation au chapeau à votre convenance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez nombreux au concert de Sebka !
Chanteur, parolier et mélodiste, Sebka conte en guitare la complexité du monde et du cœur, le goût du voyage et des plaisirs éphémères, la quête de sens, ce qui nous rapproche comme ce qui nous isole. Il se place tantôt dans la peau des femmes, tantôt dans celle des hommes et surtout dans la sienne. .
5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr
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English :
Come one, come all to the Sebka concert!
L’événement Concert de Sebka Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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