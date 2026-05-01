Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert Saint-Affrique

Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert Saint-Affrique

Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert Saint-Affrique samedi 30 mai 2026.

Adresse : rue frangi et ortéga

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert

rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

C’est le rendez-vous incontournable où les élèves du Conservatoire investissent la ville pour jouer toutes les musiques dans tous les lieux !  Ils invitent la population à les accompagner, à les applaudir tout au long de ces 3 jours de fête.
Programme:
10h Audition de piano 
15h Concert de la classe de guitare et des chorales
17h Audition trompettes et violons    .

rue frangi et ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s a not-to-be-missed event where students from the Conservatoire take over the town to play all kinds of music in all kinds of places! They invite the public to join them and applaud them throughout these 3 days of festivities.

L’événement Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)