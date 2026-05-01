Saint-Affrique

Cinéma C’est quoi l’amour

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie.

Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.

6 mai 2026 en salle | 1h 48min | Comédie

De Fabien Gorgeart |

Par Fabien Gorgeart

Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

When Fred asks his ex-wife, Marguerite, to have their marriage annulled in church so that he can remarry, she is delighted to see him rebuild his life.

L’événement Cinéma C’est quoi l’amour Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)