Saint-Affrique

Lectures du Requiem

724 Chemin des Caves Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Entre poésie, mémoire et musique, La Casa Europea vous invite à une lecture bilingue exceptionnelle de Requiem de Rainer Maria Rilke.

La Casa Europea vous présente une lecture en allemand et en français de Requiem par Rotrauda Weitz et Anette Cyran ainsi que quelques chansons de Leonard Cohen et Michel Legrand (accompagné par Leigh Dyer au piano). .

724 Chemin des Caves Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 83 48 92

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English :

Between poetry, memory and music, La Casa Europea invites you to an exceptional bilingual reading of Requiem by Rainer Maria Rilke.

L’événement Lectures du Requiem Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)