Les chants de la Casamance Saint-Affrique
Les chants de la Casamance Saint-Affrique vendredi 29 mai 2026.
Saint-Affrique
Les chants de la Casamance
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez écouter Papice raconter sa Casamance, une belle région du Sénégal.
Les chants de la Casamance avec Papice Sonko (chanteur) et Alassane Ndiaye (guitariste).
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert. 10 .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and listen to Papice tell the story of his Casamance, a beautiful region of Senegal.
L’événement Les chants de la Casamance Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Fête des Antennes du Conservatoire Concert du BB12 Saint-Affrique 29 mai 2026
- Cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 Saint-Affrique 29 mai 2026
- Lectures du Requiem Saint-Affrique 30 mai 2026
- Fête des Antennes du Conservatoire Audition et concert Saint-Affrique 30 mai 2026
- Cinéma C’est quoi l’amour Saint-Affrique 30 mai 2026