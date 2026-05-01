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Les chants de la Casamance Saint-Affrique

Les chants de la Casamance Saint-Affrique

Les chants de la Casamance Saint-Affrique vendredi 29 mai 2026.

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif prix par personne

Saint-Affrique

Les chants de la Casamance

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez écouter Papice raconter sa Casamance, une belle région du Sénégal.
Les chants de la Casamance avec Papice Sonko (chanteur) et Alassane Ndiaye (guitariste).
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert. 10  .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

Come and listen to Papice tell the story of his Casamance, a beautiful region of Senegal.

L’événement Les chants de la Casamance Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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