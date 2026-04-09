Concert de solidarité pour l’Ukraine Sourires d’Ukraine Espace Robert Flambeau Mirecourt

Mirecourt

Concert de solidarité pour l’Ukraine Sourires d’Ukraine

Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de solidarité pour l’Ukraine Sourires d’Ukraine.

La Ville de Mirecourt en partenariat avec l’Association Liouba Lorr’Ukraine, organise cet été un spectacle de solidarité exceptionnel avec la participation de jeunes artistes ukrainiens ayant vécu les privations, les bombardements et la guerre. VESNIANKA, YAGIDKI et FIESTA, les prestigieuses écoles ukrainiennes de danse, de chant et d’art du cirque seront à Mirecourt cet été. Danses traditionnelles, folklore et exploits acrobatiques seront au programme. Pour que le spectacle soit complet, les danseurs seront accompagnés par de jeunes prodiges à la voix exceptionnelle. Artisanat traditionnel ukrainien et boissons rafraîchissantes vous accompagneront toute la soirée.

Un événement exceptionnel qui enchantera petits et grands.

Participation libre pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre.Tout public

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Espace Robert Flambeau 19 Avenue Charles Duchêne Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 52 88 66 98 liouba-lorr-ukraine@hotmail.fr

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English :

Solidarity concert for Ukraine Sourires d’Ukraine.

The town of Mirecourt, in partnership with the Liouba Lorr?Ukraine Association, is organizing an exceptional solidarity show this summer, with the participation of young Ukrainian artists who have lived through deprivation, bombardment and war. VESNIANKA, YAGIDKI and FIESTA, the prestigious Ukrainian schools of dance, singing and circus arts, will be in Mirecourt this summer. Traditional dances, folklore and acrobatic feats will be on the program. To complete the show, the dancers will be accompanied by young prodigies with exceptional voices. Traditional Ukrainian handicrafts and refreshing drinks will accompany you throughout the evening.

An exceptional event that will enchant young and old alike.

Free admission to help children affected by war.

L’événement Concert de solidarité pour l’Ukraine Sourires d’Ukraine Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MIRECOURT