Concert de Syra de Tarade, Jérôme Gueller et Gaëlle Delente Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

Informations pratiques

Livarot-Pays-d’Auge

Concert de Syra de Tarade, Jérôme Gueller et Gaëlle Delente Eglise de la Croupte

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Un concert de Syra de Tarade (soprano), Jérôme Gueller (ténor) et Gaëlle Delente (piano) est organisé le dimanche 23 août à 18h00 en l’église de la Croupte.

Un concert de Syra de Tarade (soprano), Jérôme Gueller (ténor) et Gaëlle Delente (piano) est organisé le dimanche 23 août à 18h00 en l’église de la Croupte. .

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

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English : Concert de Syra de Tarade, Jérôme Gueller et Gaëlle Delente Eglise de la Croupte

A concert featuring Syra de Tarade (soprano), Jérôme Gueller (tenor) and Gaëlle Delente (piano) is being held on Sunday 23 August at 6.00 pm at the Church of La Croupte.

L’événement Concert de Syra de Tarade, Jérôme Gueller et Gaëlle Delente Eglise de la Croupte Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Lisieux Normandie Tourisme