Concert de T.I.N.A Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Concert de T.I.N.A Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze samedi 18 avril 2026.
Saint-Uze
Concert de T.I.N.A
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Prix Libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Avant le début de la Guinguette, on vous invite à une dernière soirée en semi-intérieur avec le groupe T.I.N.A [there.is.no.alternative] (Electro Punk Rap entre l’Ardèche et Grenoble).
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Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com
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English :
Before the Guinguette gets underway, we invite you to a final semi-indoor party with the band T.I.N.A [there.is.no.alternative] (Electro Punk Rap between Ardèche and Grenoble).
L’événement Concert de T.I.N.A Saint-Uze a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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