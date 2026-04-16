Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures Domaine Revol Saint-Uze

Saint-Uze

Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures

Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir cette belle exposition sur le thème Hanami, le Japon rêvé mettant à l’honneur 2 Laurence ALLART et Tonia MATTEUCCI ainsi qu’une dizaine d’artistes libres + 1 atelier peinture sculpture + les dessins des enfants des écoles + loterie.

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Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 81 25 03 artsaudomainestuze@gmail.com

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English :

Come and discover this beautiful exhibition on the theme: Hanami, the Japanese dream featuring 2: Laurence ALLART and Tonia MATTEUCCI as well as a dozen free artists + 1 painting and sculpture workshop + schoolchildren’s drawings + lottery.

L’événement Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures Saint-Uze a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche