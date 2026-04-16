Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures Domaine Revol Saint-Uze
Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures Domaine Revol Saint-Uze samedi 25 avril 2026.
Saint-Uze
Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures
Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir cette belle exposition sur le thème Hanami, le Japon rêvé mettant à l’honneur 2 Laurence ALLART et Tonia MATTEUCCI ainsi qu’une dizaine d’artistes libres + 1 atelier peinture sculpture + les dessins des enfants des écoles + loterie.
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Domaine Revol 176 rue Hector Revol Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 81 25 03 artsaudomainestuze@gmail.com
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English :
Come and discover this beautiful exhibition on the theme: Hanami, the Japanese dream featuring 2: Laurence ALLART and Tonia MATTEUCCI as well as a dozen free artists + 1 painting and sculpture workshop + schoolchildren’s drawings + lottery.
L’événement Salon de printemps exposition de sculptures et de peintures Saint-Uze a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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