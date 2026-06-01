Concert de tambour japonais, Tsunagari Taiko, 14 bd richard Lenoir, 75011 Paris, Paris

Concert de tambour japonais, Tsunagari Taiko Dimanche 21 juin, 15h00 14 bd richard Lenoir, 75011 Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
L’école Tsunagari Taiko Center vous invite à 1 h de concert de tambour japonais, le Taiko ou Wadaiko.
Un moment festif, puissant, délicat, joyeux qui restera en mémoire.
Le son qui fait vibrer les corps, les mouvements chorégraphiés, l’élan, la joie et la complicité qui animent les joueurs… Bref, on ne voit pas cela souvent.
Spectacle gratuit, accessible à tous.
Nous jouerons sur le Terre-plein du boulevard Richard Lenoir, aux environs du 14, selon les places disponibles le jour J (proximité avec d’autres groupes).
14 bd richard Lenoir, 75011 Paris 14 bd richard lenoir, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France Terre-plein central du BD richard Lenoir
