Merville-Franceville-Plage

Concert de Tha Dunciz

Place de la Plage Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tha Dunciz fait vibrer la scène avec ses reprises disco-funk survoltées ! Des riffs mythiques, des classiques incontournables et une énergie contagieuse pour une soirée qui vous fera chanter et bouger sans relâche.

Tha Dunciz fait vibrer la scène avec ses reprises disco-funk survoltées ! Des riffs mythiques, des classiques incontournables et une énergie contagieuse pour une soirée qui vous fera chanter et bouger sans relâche. .

Place de la Plage Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 27 70

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English : Concert de Tha Dunciz

Tha Dunciz sets the stage alight with their high-energy disco-funk covers! Iconic riffs, unmissable classics and infectious energy promise a night that will have you singing and dancing non-stop.

L’événement Concert de Tha Dunciz Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge