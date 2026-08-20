Informations pratiques

Concert de Toni Caillou Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 2 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pierres, machines et vibrations…

Avec ses instruments de pierre augmentés par la technologie, Toni Caillou façonne une performance sonore unique à la croisée des traditions instrumentales, de la recherche acoustique et des musiques expérimentales.

Musicien et artiste sonore rennais, Toni Caillou crée ses propres lithophones en schiste et autres roches, percussions accordées inspirées du gamelan indonésien.

En partenariat avec le Festival Maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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