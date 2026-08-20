Concert de Toni Caillou Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes
Informations pratiques
Concert de Toni Caillou Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 2 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Pierres, machines et vibrations…
Avec ses instruments de pierre augmentés par la technologie, Toni Caillou façonne une performance sonore unique à la croisée des traditions instrumentales, de la recherche acoustique et des musiques expérimentales.
Musicien et artiste sonore rennais, Toni Caillou crée ses propres lithophones en schiste et autres roches, percussions accordées inspirées du gamelan indonésien.
En partenariat avec le Festival Maintenant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-02T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00.000+02:00
1
Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Une nuit à Broadway – En collaboration avec l’Opéra de Rennes, Parc de Bréquigny, Rennes 20 août 2026
- Une nuit à Broadway Parc de Bréquigny Rennes 20 août 2026
- Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 20 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles) Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 21 août 2026
- Balade découverte de la nature (en ville, aux Gayeulles), Centre socioculturel Les Longs Prés, Rennes 21 août 2026